LIVE Sinner-Humbert 5-2, Internazionali d’Italia in DIRETTA: l’italiano serve per il set (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ (5° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 19.00) 5-2 Humbert prolunga il set e tiene il servizio senza problemi. 40-15 Servizio e diritto del francese che attacca la rete e chiude con lo smash. 30-15 Altro ottimo servizio di Humbert. 15-15 Buona prima esterna del francese. 0-15 Servizio e rovescio di Humbert: colpo in corridoio. 5-1 SPETTACOLO Sinner!!! ROVESCIO VINCENTE DOPO UNA DIFESA ESTENUANTE! 40-15 Scappa via la risposta di Humbert: bravissimo Sinner ancora a resistere alle bordate del francese. 30-15 Servizio e diritto dell’italiano. 15-15 Risposta profonda del francese: male con il rovescio Sinner. 15-0 ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-HURKACZ (5° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 19.00) 5-2prolunga il set e tiene il servizio senza problemi. 40-15 Servizio e diritto del francese che attacca la rete e chiude con lo smash. 30-15 Altro ottimo servizio di. 15-15 Buona prima esterna del francese. 0-15 Servizio e rovescio di: colpo in corridoio. 5-1 SPETTACOLO!!! ROVESCIO VINCENTE DOPO UNA DIFESA ESTENUANTE! 40-15 Scappa via la risposta di: bravissimoancora a resistere alle bordate del francese. 30-15 Servizio e diritto del. 15-15 Risposta profonda del francese: male con il rovescio. 15-0 ...

