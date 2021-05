Livatino | D’Uva | ‘esempio di rettitudine nella professione | nella fede e nella società’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – "Il giudice Rosarioha interpretato il messaggio cattolico in modo profondo e autentico, e non distorto come tenta di fare la criminalità organizzata". Lo ha sottolineato il deputato M5S Francesco, questore della Camera, durante una diretta Instagram assieme all'ex presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci.