Lirica | al Teatro alla Scala di Milano una targa e un concerto per ricordare il sindaco Greppi

Milano, 10 mag.(Adnkronos) – Una targa commemorativa e un concerto alla Scala per ricordare Antonio Greppi nel 75esimo anniversario della sala ricostruita. Domani mattina alle 11 saranno i pronipoti di Greppi, primo sindaco della Milano liberata dal nazifascismo, a scoprire la targa che si aggiungerà a quelle dedicate ad Arturo Toscanini, Antonio Ghiringhelli e Luigi Lorenzo Secchi già collocate alle pareti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

