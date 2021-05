La riscoperta del romanticismo: come abbandonarsi ai sentimenti (Di lunedì 10 maggio 2021) L’ALTRO GIORNO, mentre ero impegnata a lamentarmi sottovoce per la mia sfortuna (mi sono fratturata il mignolo di un piede: infortunio, pare, comunissimo in questi tempi in cui trascorriamo le giornate reclusi e scalzi), hanno suonato alla porta. Era il fioraio. Gli ho aperto, stralunata e claudicante, e mi ha consegnato un meraviglioso mazzo di tulipani. Non sapevo chi fosse il mittente: l’ho scoperto solo poi, con minuzioso lavoro da detective sul bigliettino. Ma è stato un momento pieno di grazia: io malvestita, acciaccata, e questi fiori inattesi. Mi sono sorpresa a riflettere sulla naturalezza con cui ho saputo accettare quell’omaggio così antico, così romantico anche quando è un’offerta di amicizia. Non è sempre stato così: ho dovuto imparare a ricevere i fiori. A permettermi di amarli, di amare il gesto senza pensare che mi sminuisse. E non credo di essere la sola. ... Leggi su amica (Di lunedì 10 maggio 2021) L’ALTRO GIORNO, mentre ero impegnata a lamentarmi sottovoce per la mia sfortuna (mi sono fratturata il mignolo di un piede: infortunio, pare, comunissimo in questi tempi in cui trascorriamo le giornate reclusi e scalzi), hanno suonato alla porta. Era il fioraio. Gli ho aperto, stralunata e claudicante, e mi ha consegnato un meraviglioso mazzo di tulipani. Non sapevo chi fosse il mittente: l’ho scoperto solo poi, con minuzioso lavoro da detective sul bigliettino. Ma è stato un momento pieno di grazia: io malvestita, acciaccata, e questi fiori inattesi. Mi sono sorpresa a riflettere sulla naturalezza con cui ho saputo accettare quell’omaggio così antico, così romantico anche quando è un’offerta di amicizia. Non è sempre stato così: ho dovuto imparare a ricevere i fiori. A permettermi di amarli, di amare il gesto senza pensare che mi sminuisse. E non credo di essere la sola. ...

