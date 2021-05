Juventus, Chiellini e Buffon verso l’addio a fine stagione (Di lunedì 10 maggio 2021) Il processo di ringiovanimento che coinvolgerà la rosa della Juventus in vista della prossima estate comporterà necessariamente l’addio dei giocatori in avanti con l’età e di coloro che non rientrano nei piani futuri. Sul piede di partenza anche due senatori: stiamo parlando di Giorgio Chiellini e di Gigi Buffon, entrambi in scadenza contrattuale nel prossimo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Il processo di ringiovanimento che coinvolgerà la rosa dellain vista della prossima estate comporterà necessariamentedei giocatori in avanti con l’età e di coloro che non rientrano nei piani futuri. Sul piede di partenza anche due senatori: stiamo parlando di Giorgioe di Gigi, entrambi in scadenza contrattuale nel prossimo L'articolo

