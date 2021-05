Juve, piace Asensio: possibile scambio con il Real Madrid, Dybala in Spagna? (Di lunedì 10 maggio 2021) Sarà una Juventus che cambierà volto quella che vedremo nella prossima stagione a prescindere dall’allenatore che siederà in panchina. La società è chiamata a rinforzare la rosa dopo una stagione difficile e già circolano i primi nomi. Il covid ha messo a dura prova i bilanci delle società e la Juve prima di acquistare dovrà L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Sarà unantus che cambierà volto quella che vedremo nella prossima stagione a prescindere dall’allenatore che siederà in panchina. La società è chiamata a rinforzare la rosa dopo una stagione difficile e già circolano i primi nomi. Il covid ha messo a dura prova i bilanci delle società e laprima di acquistare dovrà L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Juve piace Il fallimento di Pirlo (e Agnelli) ... poiché nel momento in cui la società esonera Sarri perché alla squadra non piace , consegna di fatto ai giocatori un nulla osta per fare ciò che più gli aggrada. Alla fine la Juve non andrà in ...

Muriel da favola e manita al Parma, l'Atalanta torna seconda 'Mi piace molto Allegri', confessava due anni fa, alla vigilia di Parma - Juve. I due trainer sono come l'alfa e l'omega.

Calciomercato, assist di Mourinho alla Juve: non rientra nel progetto Juventus News 24 Morata nella lista della Juve: la possibile chiave può essere Bernardeschi Alvaro Morata è finito nella lista della Juve. La possibile chiave per la trattativa può essere Federico Bernardeschi In casa bianconera è tornato a circolare il... Riccardo Orsolini è finito nel miri ...

Juventus, Gravina choc: «Se non esce dalla Superlega, sarà esclusa dalla Serie A» Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo la netta sconfitta tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro il Milan, che ieri sera ha passeggiato a ...

