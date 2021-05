Gasp e il caso antidoping: accusa da rifare, finale di stagione salvo (Di lunedì 10 maggio 2021) Il mister dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, potrà guidare la squadra nelle ultime fondamentali partite in campionato e nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, il 19 maggio. Il Tribunale nazionale antidoping ha deciso di restituire gli atti e rinviare l’eventuale giudizio in seguito al deferimento per aver – secondo l’accusa – “insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l’intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi”. La notizia è riportata da La Gazzetta dello Sport. L’udienza si è svolta nel pomeriggio, con Gasperini collegato con i suoi legali in videoconferenza. Il tecnico, dopo aver rifiutato il patteggiamento prima del deferimento, rischiava uno ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 maggio 2021) Il mister dell’Atalanta, Gian Pieroerini, potrà guidare la squadra nelle ultime fondamentali partite in campionato e nelladi Coppa Italia contro la Juventus, il 19 maggio. Il Tribunale nazionaleha deciso di restituire gli atti e rinviare l’eventuale giudizio in seguito al deferimento per aver – secondo l’– “insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l’intero sistema, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi”. La notizia è riportata da La Gazzetta dello Sport. L’udienza si è svolta nel pomeriggio, conerini collegato con i suoi legali in videoconferenza. Il tecnico, dopo aver rifiutato il patteggiamento prima del deferimento, rischiava uno ...

