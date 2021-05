Forino, sorpreso nei pressi di abitazioni isolate: foglio di via per un 40enne (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoForino (Av) – Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori. I Carabinieri della Stazione di Forino, impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno sorpreso un uomo che si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni isolate. Dopo averne osservato i movimenti, i militari hanno proceduto al controllo. Lo stesso, un 40enne di Casoria con a carico svariati precedenti penali principalmente per reati contro il patrimonio, alla specifica richiesta da parte degli operanti, non è stato in grado di fornire alcuna valida giustificazione circa la sua presenza in quel ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori. I Carabinieri della Stazione di, impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hannoun uomo che si aggirava con fare sospetto neidi alcune. Dopo averne osservato i movimenti, i militari hanno proceduto al controllo. Lo stesso, undi Casoria con a carico svariati precedenti penali principalmente per reati contro il patrimonio, alla specifica richiesta da parte degli operanti, non è stato in grado di fornire alcuna valida giustificazione circa la sua presenza in quel ...

