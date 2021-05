Facebook Messenger | che numeri! 5 miliardi di installazioni dal Play StoreHDblog it

Advertising

divorex82 : RT @HDblog: Facebook Messenger, che numeri! 5 miliardi di installazioni dal Play Store - telefoninonet : Facebook Messenger e Instagram: le nuove features - HDblog : Facebook Messenger, che numeri! 5 miliardi di installazioni dal Play Store - cellicom : Nuovo eccezionale record per Facebook Messenger sul Google Play Store - infoitscienza : Facebook Messenger entra nell’esclusivo club delle app con 5 miliardi di installazioni dal Play Store -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Messenger

entra nell'esclusivo club delle app per Android che hanno infranto il record dei 5 miliardi di installazioni dal Play Store . O meglio, delle app non direttamente sviluppate da ...Non sono poche le app sullo store concorrenti con Zoom, quali ad esempio, Google Meet o Microsoft Teams. Questo non vuol dire che Apple riservi tutte le funzionalità speciali per ...Facebook Messenger ha superato quota 5 miliardi di download sul Google Play store: è la terza app non di Google a raggiungere il traguardo.L'app di messaggistica di Facebook entra nel ristretto club delle app con oltre 5 miliardi di installazioni dal Play Store ...