Esperti dell'udito a confronto per i 50 anni del centro studi Amplifon (Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos Salute) - Il centro Ricerche e studi di Amplifon (Crs Amplifon) celebra il suo 50esimo anno di attività e si racconta in un convegno nazionale, tra obiettivi raggiunti e nuove sfide per il futuro. Al centro dei lavori - che si apriranno domani, martedì 11 maggio 2021, presso l'Auditorium del Crs Amplifon di Milano, e continueranno per i successivi tre giorni - i traguardi della ricerca in otorinolaringoiatria e audiologia in Italia e le prospettive future, in un contesto rapidamente cambiato anche e non solo a causa della pandemia da Covid-19.

