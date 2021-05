Due ragazzi hanno picchiato un romeno "per sfogarsi". Ora sono in carcere (Di lunedì 10 maggio 2021) AGI - Tentato omicidio. È il reato contestato dalla Polizia di Stato di Latina a due giovani - un 17enne di Priverno e un 20enne di Sezze - accusati di aver brutalmente picchiato lo scorso 30 marzo a Sezze un cittadino romeno provocandogli la frattura del cranio e una emorragia cerebrale. Il 17enne è stato condotto in un istituto penale minorile, il 20enne in carcere, la vittima - sottoposta a delicati interventi chirurgici - non è più in pericolo di morte. "Il tutto - spiegano gli investigatori - è verosimilmente accaduto per la mera voglia di sfogarsi, approfittando del fatto che lo straniero si presentasse poco reattivo ed in stato confusionale perché in evidente stato di ebrezza alcolica". Le indagini dei poliziotti della squadra mobile sono scattate immediatamente dopo il ricovero presso ... Leggi su agi (Di lunedì 10 maggio 2021) AGI - Tentato omicidio. È il reato contestato dalla Polizia di Stato di Latina a due giovani - un 17enne di Priverno e un 20enne di Sezze - accusati di aver brutalmentelo scorso 30 marzo a Sezze un cittadinoprovocandogli la frattura del cranio e una emorragia cerebrale. Il 17enne è stato condotto in un istituto penale minorile, il 20enne in, la vittima - sottoposta a delicati interventi chirurgici - non è più in pericolo di morte. "Il tutto - spiegano gli investigatori - è verosimilmente accaduto per la mera voglia di, approfittando del fatto che lo straniero si presentasse poco reattivo ed in stato confusionale perché in evidente stato di ebrezza alcolica". Le indagini dei poliziotti della squadra mobilescattate immediatamente dopo il ricovero presso ...

Advertising

LiaQuartapelle : Siamo qui perché vogliamo una legge che permetta a due ragazzi che si amano di camminare per strada e tenersi per m… - Adnkronos : Omicidio Cerciello, ergastolo ai due ragazzi americani che uccisero il carabiniere. - jenlisaswasabi : RT @jenlisaswasabi: DUE TINY MIX MA CHE CAZZQ STATE DICENDO PERRIE E LEIGH INCINTE NELLO STESSO MOMENTO NON È POSSIBILE È UN’ALLUCINAZIONE… - amiciditisane : Buongiorno solo al sindaco di Roma e quello di Vicenza che come noi sappiamo sono i migliori, l’Italia senza di voi… - emiliano87tw : @flayawa Ahahah, farsi mezzo vaccino é come quando alle superiori i ragazzi si facevano mezza sigaretta in due ??.… -