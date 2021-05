'Dante in Duomo', prosegue la lettura integrale della Divina Commedia (Di lunedì 10 maggio 2021) ... in presenza di pubblico nella cattedrale milanese e in streaming sul sito ufficiale www.Duomomilano.it e sulla pagina Facebook Duomo di Milano. Nella programmazione della settimana, si segnala il ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 10 maggio 2021) ... in presenza di pubblico nella cattedrale milanese e in streaming sul sito ufficiale www.milano.it e sulla pagina Facebookdi Milano. Nella programmazionesettimana, si segnala il ...

Advertising

chiesadimilano : ?? Live streaming #DanteinDuomo - Canti XI e XII Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory ??… - ADM_assdemxmi : RT @chiesadimilano: #Dante | A partire da questa sera alle ore 18.30 e fino al 9 luglio, in Cattedrale si terrà la lettura integrale della… - DivinaCommediaQ : RT @siracusa2000: Acireale. In piazza Duomo le opere dei maestri artigiani in omaggio a Dante Alighieri - siracusa2000 : Acireale. In piazza Duomo le opere dei maestri artigiani in omaggio a Dante Alighieri - FulviaPadoan : RT @chiesadimilano: ?? Live streaming #DanteinDuomo - Canti VII e VIII Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Dante Duomo 'Dante in Duomo', prosegue la lettura integrale della Divina Commedia Milano - Prosegue con successo, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 18.30 "Dante in Duomo", la lettura integrale della Divina Commedia con la direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flory, in presenza di pubblico nella cattedrale milanese e in streaming sul sito ...

Messina, controlli con autovelox e scout: le zone interessate Martino, da villa Dante a piazza Cairoli; via Industriale (tratto Samperi " S. Cecilia); via La ... Cannizzaro, tra il corso Cavour e il viale Italia; piazza della Repubblica; piazza Duomo (area ...

'Dante in Duomo', prosegue la lettura integrale della Divina Commedia IL GIORNO Salernitana torna in serie A, tifosi in festa ma è caos assembramenti La Salernitana dopo 23 anni torna in serie A all'ultima giornata di campionato vincendo contro il Pescara fuori casa per 3 a 0 e surclassando il Monza di Berlusconi che inseguiva il secondo posto.

'Dante in Duomo', prosegue la lettura integrale della Divina Commedia L'iniziativa con la direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flory. Il programma della settimana dal 10 al 17 maggio ...

Milano - Prosegue con successo, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 18.30 "in", la lettura integrale della Divina Commedia con la direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flory, in presenza di pubblico nella cattedrale milanese e in streaming sul sito ...Martino, da villaa piazza Cairoli; via Industriale (tratto Samperi " S. Cecilia); via La ... Cannizzaro, tra il corso Cavour e il viale Italia; piazza della Repubblica; piazza(area ...La Salernitana dopo 23 anni torna in serie A all'ultima giornata di campionato vincendo contro il Pescara fuori casa per 3 a 0 e surclassando il Monza di Berlusconi che inseguiva il secondo posto.L'iniziativa con la direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flory. Il programma della settimana dal 10 al 17 maggio ...