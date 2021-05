**Covid: 6 dosi a studentessa, Codacons denuncia ospedale per possibili lesioni gravi** (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Sul caso delle 6 dosi di vaccino Pfizer iniettate per errore ad una ragazza di 23 anni interviene il Codacons, che depositerà domani una formale denuncia alla Procura della Repubblica di Massa per la possibile fattispecie di lesioni gravi. "Si tratta di un episodio grave sul quale la magistratura deve fare chiarezza -spiega l'associazione- E' semplicemente assurdo che in un ospedale, luogo dove si garantisce la salute dei cittadini, si verifichi un simile errore, e la somministrazione di 6 fiale di vaccino potrebbe avere effetti per la salute della ragazza, con reazioni che potrebbero manifestarsi nei prossimi giorni". Un episodio che, secondo il Codacons, "potrebbe configurare la possibile fattispecie di lesioni gravi, senza considerare lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Sul caso delle 6di vaccino Pfizer iniettate per errore ad una ragazza di 23 anni interviene il, che depositerà domani una formalealla Procura della Repubblica di Massa per la possibile fattispecie digravi. "Si tratta di un episodio grave sul quale la magistratura deve fare chiarezza -spiega l'associazione- E' semplicemente assurdo che in un, luogo dove si garantisce la salute dei cittadini, si verifichi un simile errore, e la somministrazione di 6 fiale di vaccino potrebbe avere effetti per la salute della ragazza, con reazioni che potrebbero manifestarsi nei prossimi giorni". Un episodio che, secondo il, "potrebbe configurare la possibile fattispecie digravi, senza considerare lo ...

