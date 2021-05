Cosmetica | calano i ricavi di Coty nel primo trimestre dell’anno

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) –, una delle più grandi aziende di profumeria nel mondo, ha registrato un fatturato di 1.027,8 milioni di dollari nelal 31 marzo, in calo del 3,3% anno su anno. L’EBITDA rettificato si è attestato a 183,2 milioni di dollari, da -1,4 milioni di dollari dello scorso anno, con un margine EBITDA rettificato del 17,8%. L’utile netto rettificato è stato di 2,3 milioni, rispetto a una perdita netta di 104,7 milioni di dollari nello stesso periodoscorso. L’utile per azione rettificato è di 0 dollari, in crescita rispetto ai -0,14precedente. “Abbiamo assistito a un forte slancio in molti dei nostri mercati chiave, con vendite in Cina che crescono da due a tre cifre rispetto al FY20 e FY19 e le vendite di prestigio negli Stati Uniti sono aumentate a una cifra elevata nel ...