Cinema | la Nbc non trasmetterà i Golden Globe del 2022**

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Con una mossa a sorpresa, la Nbc ha annunciato che nonil prossimo anno. Lo riporta il sito specializzato The Hollywood Reporter. Secondo quanto riporta il sito, la rete ha rilasciato lunedì la seguente dichiarazione: “Continuiamo a credere che l’Hfpa (l’Hollywood Foreign Press Association, ndr) sia impegnata in una riforma significativa. Tuttavia, un cambiamento di questa portata richiede tempo e lavoro e riteniamo fortemente che l’Hfpa abbia bisogno di tempo per farlo bene. Pertanto, la Nbc nondel 2022”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

