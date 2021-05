Chernobyl | il reattore 4 si è risvegliato | “Non si è esclude un incidente”

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tornano ad accendersi i riflettori su, la città ucraina, ex Unione Sovietica, teatro del disastro nucleare più famoso della storia, quello avvenuto ad aprile del 1986.fa ancora paura: i dettagli (Foto Today)A conferma di quanto sia stata devastante l’esplosione deldella centrale, il fatto che a 35 anni di distanza da quegli eventi, il combustibile di uranio è tornato a bruciare in maniera significativa, al punto che gli scienziati stanno attenzionando la situazione giorno dopo giorno. Al momento non sembrerebbe esservi alcun pericolo, ma le parole rilasciate dagli esperti sono tutt’altro che ottimistiche. Gli addetti ai lavori stanno infatti cercando di capire se le razioni si placheranno da sole, e se sarà invece necessario l’intervento umano per bloccarle, evitando che diventino più consistenti. ...