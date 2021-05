Caso verbali | Palamara | «Storari agì bene Davigo? Non parlo…»

(Di lunedì 10 maggio 2021) «Io inviterei a guardare alla sostanza di quanto è accaduto, più che alla forma. Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con la vita quotidiana di una Procura sa che è prassi costante che un sostituto, soprattutto nei frangenti più delicati, senta il bisogno di trovare un momento di conforto e di condivisione da parte di colleghi che ritiene più preparati e che considera un punto di riferimento. È questo che credo sia avvenuto tra». Lo afferma Luca, ex magistrato ed ex componente del Csm, in un’intervista a Il Giornale suldeidi Piero Amara, l’ex avvocato esterno di Eni che ha parlato ai magistrati della presunta loggia massonica “Ungheria”. La prima commissione del Csm, continua l’ex capo dell’Anm, «è competente su tutte le problematiche interne ...

... se ildovesse finire a processo. Comunque vada e da qualunque versante la si guardi, sulla gestione complessiva di questa vicenda e sull'uso die filmati sarebbe meglio stendere un velo ...Luca Fazzo per 'il Giornale' LUCA PALAMARA E ALFREDO ROBLEDO Non c'è niente di male, niente di anomalo, in un pubblico ministero che davanti a un'inchiesta difficile chiede l'aiuto di un collega più ...Condividi questo articolo:Milano, 10 mag. (Adnkronos) – “Io inviterei a guardare alla sostanza di quanto è accaduto, più che alla forma. Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con la vita quotidian ...Il caso di Ciro Grillo continua a tenere banco a Non è l'arena, dove l'albergatore ha rivelato le modalità di raccolta della sua testimonianza ...