Call of Duty Warzone la denuncia di POW3R: 'due cheater mi hanno ricattato' e lancia #FIXWARZONEita (Di lunedì 10 maggio 2021) Call of Duty Warzone è uno dei titoli più giocati, ma anche uno di quelli più presi di mira dai cheater. Anche se Activision ha ripetuto più volte di usare il suo pugno di ferro contro chi imbroglia, le partite sono molto spesso invase da cheater che rovinano l'esperienza a chi vuole giocare pulito. Ora, a mostrare la dura realtà è lo streamer POW3R che su YouTube e Twitter ha spiegato cosa sta succedendo. Il giocatore di Warzone sarebbe stato preso di mira da un gruppo di cheater, il quale sarebbe molto conosciuto nel panorama del battle royale. Il gruppo a quanto pare è davvero ben organizzato e non solo rovina le partite classiche di giocatori non competitivi, ma entrerebbe anche durante i tornei, agendo tranquillamente indisturbato senza che ...

