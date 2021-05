Calcio | interrogazione Lonardo | ‘Mazzoleni ha aiutato Cagliari’

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – La senatrice di Forza Italia, Sandra, moglie del sindaco di Benevento Clemente Mastella, porta in Parlamento il caso del rigore non concesso ai sanniti ieri contro il Cagliari rivolgendosi al premier Mario Draghi con un’orale con carattere d’urgenza L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Sannio Quotidiano

Se lui se ne va, se ne va ilda Benevento'. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è ... Su Mazzoleni: Sull'parlamentare presentata dalla senatrice Sandra Lonardo, moglie di ...PARLAMENTARE - 'Eccessivo chiamare in causa il Parlamento per undi rigore? Conosco le logiche dei regolamenti parlamentare. Sa qual è il motivo? l'va al Ministro,...(Adnkronos) - "Si chiede di conoscere come e con quali mezzi si intenda garantire la correttezza dei risultati calcistici, tenuto conto che il sistema calcio, nel suo complesso, per fortuna, ha retto, ...Il caso del rigore assegnato e poi revocato Benevento è finito nell'interrogazione che la senatrice Sandra Lonardo ha indirizzato al premier Mario Draghi.