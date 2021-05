Bob Marley | 40 anni fa la sua morte

Leggi su italiasera

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il messaggio è quello di non “compiere ciò che è scritto”, un invito all’emancipazione dalla “schiavitù mentale”: un inno alla libertà, non soltanto fisica, come quella cantata in tanti suoi testi, ma questa volta soprattutto spirituale. ‘Redemption song’ è una delle migliori creazioni di Bon, di cui domani ricorrono i 40dalla, scritta durante la sua malattia, mentre combatteva contro il cancro che l’11 maggio del 1981 lo avrebbe ucciso. A distanza di quattro decenni, il messaggio di amore e uguaglianza dell’artista giamaicano è ancora presente, così come, da ‘No Women No Cry’ a ‘Jammin’’ e ‘Africa Unite’, sono ancora attuali le sue canzoni. Robert Nesta, in arte Bob, non è stato soltanto il re della musica reggae, ma anche un attivista e leader politico e religioso che ha contribuito a ...