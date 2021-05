Bergamo, ex designatore: “Nessun rigore per il Benevento, Viola si è buttato!” (Di lunedì 10 maggio 2021) L’ex designatore Bergamo a favore di Doveri e Mazzoleni L’ex designatore arbitrale ai tempi di calciopoli Paolo Bergamo, è intervenuto in diretta ai microfoni di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 10 maggio 2021) L’exa favore di Doveri e Mazzoleni L’exarbitrale ai tempi di calciopoli Paolo, è intervenuto in diretta ai microfoni di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

