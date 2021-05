Basket: Trento batte Virtus Bologna e si prende i playoff di Serie A 2021. Brindisi seconda, scontro Venezia-Sassari ai quarti (Di lunedì 10 maggio 2021) Brindisi seconda, Trento ottava, l’ultima finale scudetto, Venezia-Sassari, di scena nei quarti di finale. La griglia playoff si definisce così, con un’ultima giornata dai tanti scontri che valgono la zona che vale la postseason, al via da giovedì 13 con la novità dei back-to-back, che promette di riservare autentiche situazioni a doppio taglio in quella che è una compressione delle Serie playoff, per mantenerle a 5 gare su quarti e semifinali e a 7 in finale, che metterà a durissima prova molti. ACQUA S. BERNARDO CANTÙ-BANCO DI SARDEGNA Sassari 106-101 Inizio equilibrato tra le due squadre, poi l’orgoglio di Cantù, che pur da retrocessa non vuole lasciare la A con una sconfitta, si vede tutto: Gaines, ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021)ottava, l’ultima finale scudetto,, di scena neidi finale. La grigliasi definisce così, con un’ultima giornata dai tanti scontri che valgono la zona che vale la postseason, al via da giovedì 13 con la novità dei back-to-back, che promette di riservare autentiche situazioni a doppio taglio in quella che è una compressione delle, per mantenerle a 5 gare sue semifinali e a 7 in finale, che metterà a durissima prova molti. ACQUA S. BERNARDO CANTÙ-BANCO DI SARDEGNA106-101 Inizio equilibrato tra le due squadre, poi l’orgoglio di Cantù, che pur da retrocessa non vuole lasciare la A con una sconfitta, si vede tutto: Gaines, ...

