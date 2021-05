Arriva l’app di Clubhouse per Android, ma con diversi limiti di utilizzo (Di lunedì 10 maggio 2021) Sapevamo che l’app di Clubhouse per Android sarebbe Arrivata, e finalmente possiamo dirvi che il rilascio è avvenuto, almeno negli Stati Uniti. Come riportato da ‘theverge.com‘, l’annuncio è Arrivato da poche ore, nonostante il social della voce avesse debuttato sulla controparte iOS ormai da più di un anno (ci si aspettava uno sviluppo più veloce da parte di chi di dovere). Clubhouse è ancora disponibile solo su invito, cosa che gli è valsa una certa popolarità mesi fa, che poi si è placata (anche se la voglia di qualcuno di prendere parte al progetto è ancora tanta). Ci è voluto più di anno perché l’app di Clubhouse per Android venisse alla luce, ma adesso questo momento è Arrivato. Ci dispiace, purtroppo, dovervi ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Sapevamo chedipersarebbeta, e finalmente possiamo dirvi che il rilascio è avvenuto, almeno negli Stati Uniti. Come riportato da ‘theverge.com‘, l’annuncio èto da poche ore, nonostante il social della voce avesse debuttato sulla controparte iOS ormai da più di un anno (ci si aspettava uno sviluppo più veloce da parte di chi di dovere).è ancora disponibile solo su invito, cosa che gli è valsa una certa popolarità mesi fa, che poi si è placata (anche se la voglia di qualcuno di prendere parte al progetto è ancora tanta). Ci è voluto più di anno perchédipervenisse alla luce, ma adesso questo momento èto. Ci dispiace, purtroppo, dovervi ...

