VIDEO – F1 | GP Spagna 2021 | Hamilton-Verstappen a contatto? Le immagini dicono di no

(Di domenica 9 maggio 2021) Lewisha vinto ancora. Il pilota inglese ha confermato la propria supremazia nel campionato di F1, vincendo anche il GP di, davanti ad un coriaceo Max, che in sella alla propria Red Bull ha dato filo da torcere al campione del mondo in carica. Subito dopo il via, il giovane olandese si è reso protagonista di un sorpasso proprio alla prima curva, andando vicinissimo alla Mercedes di, facendo pensare ad untra i due. Tuttavia, come testimoniano queste, i due non si sono toccati, anche se per una questione di pochi centimetri. Foto: LaPresse

Advertising

SkySportF1 : F1, il momento chiave del GP di Spagna: il 2° pit stop della Mercedes con Hamilton. VIDEO #SpanishGP ???? #SkyMotori… - SkySportF1 : F1, GP Spagna: contatto Hamilton-Verstappen al via? La spiegazione allo Sky Tech. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - Fprime86 : RT @SkySportF1: F1, il momento chiave del GP di Spagna: il 2° pit stop della Mercedes con Hamilton. VIDEO #SpanishGP ???? #SkyMotori #F1 #For… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: F1, il momento chiave del GP di Spagna: il 2° pit stop della Mercedes con Hamilton. VIDEO #SpanishGP ???? #SkyMotori #F1 #For… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: F1, GP Spagna: contatto Hamilton-Verstappen al via? La spiegazione allo Sky Tech. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #SpanishGP… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Spagna

Insuperabile di Diletta Colombo A vedere Nikita Mazepin , fierissimo nella sua lentezza, stagliarsi davanti al leader Lewis Hamilton in bagarre nel Gran Premio didi Formula 1, è sembrato di ...Laperò è tornata a fare festa l'anno scorso, proprio con il San Pablo Burgos che oggi ... che in ogni caso garantirà sicuramente la diretta streamingdella finale di Champions League di ...migliaia di giovani in Spagna hanno festeggiato la fine del coprifuoco tutta la notte per strada, come fosse un capodanno anticipato a maggio. I video raccontano di assembramenti senza mascherine e ...Lewis Hamilton ha vinto ancora. Il pilota inglese ha confermato la propria supremazia nel campionato di F1 2021, vincendo anche il GP di Spagna, davanti ad un coriaceo Max Verstappen, che in sella all ...