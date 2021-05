Vicenza, paracaduti si “agganciano” in volo: un morto e un ferito grave (Di domenica 9 maggio 2021) Un istruttore paracadutista è morto e un altro è rimasto gravemente ferito, nel corso di un lancio, dopo che i loro paracaduti si sono “agganciati” facendoli precipitare a terra. L'incidente è avvenuto all'aeroporto di Thiene, in provincia di Vicenza. La vittima, 38 anni, era residente a Schio (Venezia). Il ferito è un cittadino americano, che dopo essere caduto a terra è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza.La dinamica dell’incidente La tragedia è avvenuta di fronte a numerose persone, che si trovavano all'aeroporto di Thiene in occasione di un 'Open day' organizzato dall'Aeroclub Prealpi Venete. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'episodio i due si erano gettati assieme e stavano per arrivare a ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 9 maggio 2021) Un istruttoresta èe un altro è rimastomente, nel corso di un lancio, dopo che i lorosi sono “agganciati” facendoli precipitare a terra. L'incidente è avvenuto all'aeroporto di Thiene, in provincia di. La vittima, 38 anni, era residente a Schio (Venezia). Ilè un cittadino americano, che dopo essere caduto a terra è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale San Bortolo di.La dinamica dell’incidente La tragedia è avvenuta di fronte a numerose persone, che si trovavano all'aeroporto di Thiene in occasione di un 'Open day' organizzato dall'Aeroclub Prealpi Venete. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'episodio i due si erano gettati assieme e stavano per arrivare a ...

