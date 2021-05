Varedo | scontro tra due mezzi | 45enne deceduto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Varedo scontro

Un uomo di 45 anni è morto dopo essere stato falciato da un'auto mentre era a bordo della sua moto, questo pomeriggio a Varedo (Monza). Lo scontro tra i due veicoli, a quanto emerso, è stato così violento da scatenare un principio di incendio della motocicletta. Sbalzato a terra, il centauro è stato soccorso pochi ... A Varedo, un motociclista di 45 anni è morto a causa di un incidente stradale che ha coinvolto la sua moto e un'auto guidata da una donna di 47 anni. La tragedia si è consumata oggi a Varedo, provincia di monza. Matteo Confalonieri, 45enne di Laglio, era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da chiarire, intorno alle 15 si è scontrato con ...