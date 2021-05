UFFICIALE – Napoli in ritiro a Dimaro dal 15 al 25 luglio, ingresso dei tifosi allo stadio con il Green Pass (Di domenica 9 maggio 2021) Il Napoli, attraverso un comunicato UFFICIALE sul proprio sito ha ufficializzato le date del ritiro estivo di Dimaro Folgarida. Gli azzurri saranno in ritiro in Trentino dal 15 al 25 luglio, di seguito il comunicato UFFICIALE con tutte le informazioni: La preparazione precampionato a Dimaro-Folgarida dal 15 al 25 luglio https://t.co/5D2EECMlDo#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/L2n095tbmP— Official SSC Napoli (@sscNapoli) May 9, 2021 “La SSC Napoli è lieta di annunciare che dal 15 al 25 luglio svolgerà la preparazione precampionato a Dimaro Folgarida. Per il decimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane) si ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 maggio 2021) Il, attraverso un comunicatosul proprio sito ha ufficializzato le date delestivo diFolgarida. Gli azzurri saranno inin Trentino dal 15 al 25, di seguito il comunicatocon tutte le informazioni: La preparazione precampionato a-Folgarida dal 15 al 25https://t.co/5D2EECMlDo#ForzaSempre pic.twitter.com/L2n095tbmP— Official SSC(@ssc) May 9, 2021 “La SSCè lieta di annunciare che dal 15 al 25svolgerà la preparazione precampionato aFolgarida. Per il decimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane) si ...

