Tirocini Uffici giudiziari: al via le domande per le borse di studio (Di domenica 9 maggio 2021) ...della giustizia ordinaria o amministrativa presso il quale è svolto il Tirocinio formativo entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ... Leggi su studiocataldi (Di domenica 9 maggio 2021) ...della giustizia ordinaria o amministrativa presso il quale è svolto ilo formativo entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ...

Advertising

sole24ore : Tirocini negli Uffici giudiziari, per le borse di studio domande entro il 5 giugno - sole24ore : Tirocini negli Uffici giudiziari, per le borse di studio domande entro il 5 giugno - DeviLsLawyer_ : tra l'aumento delle competenze die GdP e questa, ora si che mi sento tranquillo sul futuro della 'giustizia' in ita… -