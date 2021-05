Tangenziale | chiusure notturne per la stazione Corso Malta a partire da martedì

Leggi su ildenaro

(Di domenica 9 maggio 2021) Dalla sera di11 maggio ladi Napoli informa che, per consentire programmati lavori di pavimentazione previsti in orario notturno, sarà necessario chiudere ladi, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22 di11 alle 6 di mercoledì 12 maggio, sarà chiusa ladi, in uscita per chi proviene sia da Pozzuoli sia da Capodichino/autostrade. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Doganella. Dalle 22 di mercoledì 12 alle 6 di giovedì 13 maggio, sarà chiusa ladi, in entrata verso Pozzuoli e in direzione di Capodichino/autostrade. In alternativa si consiglia di entrare allo ...