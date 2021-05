Spagna, finisce l’emergenza. Nelle piazze feste come a capodanno violando tutte le misure di sicurezza (Di domenica 9 maggio 2021) Prima notte dopo la fine dello stato di emergenza ed è subito festa. Gli spagnoli, secondo quanto riferito sai media iberici, si sono riversati Nelle piazze di molte città per quello che è stato definito un capodanno all’inizio di maggio con tanto di brindisi collettivi. Purtroppo tutto senza nessun rispetto delle misure di sicurezza. E questo nonostante il fatto che i dati sui contagi Covid siano ancora preoccupanti e restino in vigore altre misure per il contenimento della pandemia. A Madrid la gente è scesa in piazza a festeggiare alla Puerta del Sol e la polizia ha fatto 450 interventi, a Barcellona 6.500 persone sono state disperse. Sedici gli arresti a Palma de Maiorca e quattro agenti della polizia rimasti feriti Nelle colluttazioni seguite alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Prima notte dopo la fine dello stato di emergenza ed è subito festa. Gli spagnoli, secondo quanto riferito sai media iberici, si sono riversatidi molte città per quello che è stato definito unall’inizio di maggio con tanto di brindisi collettivi. Purtroppo tutto senza nessun rispetto delledi. E questo nonostante il fatto che i dati sui contagi Covid siano ancora preoccupanti e restino in vigore altreper il contenimento della pandemia. A Madrid la gente è scesa in piazza aggiare alla Puerta del Sol e la polizia ha fatto 450 interventi, a Barcellona 6.500 persone sono state disperse. Sedici gli arresti a Palma de Maiorca e quattro agenti della polizia rimasti feriticolluttazioni seguite alla ...

