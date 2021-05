Somalia, attacco terroristico a Mogadiscio: diverse le vittime (Di lunedì 10 maggio 2021) Attentato in Somalia. attacco terroristico nei pressi di una stazione di polizia. Diversi i morti. BAIDOA (Somalia) – Attentato in Somalia. Un attacco terroristico è avvenuto nei pressi della stagione di polizia nella giornata di domenica 9 maggio. Tra le vittime anche un commissario e 4 agenti di scorta. Non è stato ancora rivendicato il gesto. Secondo le prime informazioni, il terrorista si è fatto saltare in aria mentre era a bordo di un’auto imbottita di materiale esplosivo. Attentato in un ristorante Ritorna la paura a Mogadiscio. Un kamikaze si è fatto esplodere in un ristorante. Il bilancio, riportato dall’Ansa, è di cinque morti e almeno dieci feriti. Tra le vittime anche due poliziotti. ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 10 maggio 2021) Attentato innei pressi di una stazione di polizia. Diversi i morti. BAIDOA () – Attentato in. Unè avvenuto nei pressi della stagione di polizia nella giornata di domenica 9 maggio. Tra leanche un commissario e 4 agenti di scorta. Non è stato ancora rivendicato il gesto. Secondo le prime informazioni, il terrorista si è fatto saltare in aria mentre era a bordo di un’auto imbottita di materiale esplosivo. Attentato in un ristorante Ritorna la paura a. Un kamikaze si è fatto esplodere in un ristorante. Il bilancio, riportato dall’Ansa, è di cinque morti e almeno dieci feriti. Tra leanche due poliziotti. ...

Advertising

vincenzino80 : RT @RSInews: Attacco suicida in Somalia - ClaudioANSA : 2021-05-09 22:05 ++ Somalia: attacco Mogadiscio, ucciso commissario e scorta ++ Vittime anche tra i civili ma nume… - RSInews : Attacco suicida in Somalia - teletext_ch_it : Attacco suicida in Somalia -