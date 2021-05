Sara, moglie di Milo Infante e bellezza mozzafiato: Ecco chi è (Di domenica 9 maggio 2021) Il noto giornalista italiano, Milo Infante, è sposato con Sara Venturi. Ma chi è quest’ultima? Andiamo a scoprirlo insieme Milo Infante (Instagram)Nato nel capoluogo lombardo alla fine degli anni sessanta, Milo è figlio di Massimo Infante, anch’egli giornalista nonché critico d’arte di un certo spessore. Nel 1988 si è affacciato per la prima volta nel mondo televisivo, lavorando per un’emittente locale chiamata “Telenova”. Molto interessato ai fatti di cronaca, ha collaborato con vari quotidiani Nazionali, come “Il Corriere della Sera” ed “Il Giorno”. Grazie alla sua professionalità, nel 2003 ha ricevuto la chiamata dalla Rai, dove ha presentato per 4 stagioni il programma “L’Italia sul 2”. Dotato anche di una certa sensibilità, Milo ... Leggi su kronic (Di domenica 9 maggio 2021) Il noto giornalista italiano,, è sposato conVenturi. Ma chi è quest’ultima? Andiamo a scoprirlo insieme(Instagram)Nato nel capoluogo lombardo alla fine degli anni sessanta,è figlio di Massimo, anch’egli giornalista nonché critico d’arte di un certo spessore. Nel 1988 si è affacciato per la prima volta nel mondo televisivo, lavorando per un’emittente locale chiamata “Telenova”. Molto interessato ai fatti di cronaca, ha collaborato con vari quotidiani Nazionali, come “Il Corriere della Sera” ed “Il Giorno”. Grazie alla sua professionalità, nel 2003 ha ricevuto la chiamata dalla Rai, dove ha presentato per 4 stagioni il programma “L’Italia sul 2”. Dotato anche di una certa sensibilità,...

