Roma-Crotone | dopo il primo tempo regge lo 0-0

DiMarzio : #Roma, l'emergenza infortunati continua: non convocato #Fazio - roberta_sgri : RT @GnocchiGene: Dopo aver visto il primo tempo di Roma-Crotone, Mourinho ha detto che si fa vivo lui #RomaCrotone #MourinhoRoma #Mourinho - albertocol9 : RT @GnocchiGene: Dopo aver visto il primo tempo di Roma-Crotone, Mourinho ha detto che si fa vivo lui #RomaCrotone #MourinhoRoma #Mourinho - 100x100Napoli : Regge il pareggio alla fine del primo tempo di #RomaCrotone. - Mauro63686039 : RT @GnocchiGene: Dopo aver visto il primo tempo di Roma-Crotone, Mourinho ha detto che si fa vivo lui #RomaCrotone #MourinhoRoma #Mourinho -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Crotone

fermo sullo 0 - 0. 47'pt Non ce la fa Reca, che lascia il campo. Ma Cosmi non fa il cambio: non vuole giocarsi uno slot per le sostituzioni. 45'pt Ci saranno 2 minuti di recupero. 45'...30'pt Buona copertura di Ibanez, sul tentativo di Ounas, il più intraprendente del. 27'pt Rimane a terra Golemic , colpito allo stomaco dopo una mischia in area di rigore. Attimi di paura, ma tutto ok per il difensore della squadra calabrese. 25'pt Attento Fuzato, che esce ...News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...La 35a giornata della Serie A 2020-2021 mette di fronte due squadre che hanno poco da chiedere al campionato che sta per finire. Partita: Roma-Crotone. Roma-Crotone Quando si gioca: domenica 9 maggio ...