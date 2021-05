Real Madrid-Siviglia, Benzema in gol ma il Var annulla per fuorigioco (VIDEO) (Di domenica 9 maggio 2021) Episodio da Var nei primi minuti di Real Madrid-Siviglia, big match della 35° giornata della Liga 2020/2021. Al 12? infatti Karim Benzema aveva portato in vantaggio le Merengues con un preciso colpo di testa su cross di Odriozola. Il tutto viene però annullato dalla tecnologia, che evidenzia un millimetrico fuorigioco proprio di Odriozola sull’out di destra. Si resta quindi sullo 0-0, in un match forse decisivo nella lotta per il titolo in Spagna. Il VIDEO del gol annullato SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Episodio da Var nei primi minuti di, big match della 35° giornata della Liga 2020/2021. Al 12? infatti Karimaveva portato in vantaggio le Merengues con un preciso colpo di testa su cross di Odriozola. Il tutto viene peròto dalla tecnologia, che evidenzia un millimetricoproprio di Odriozola sull’out di destra. Si resta quindi sullo 0-0, in un match forse decisivo nella lotta per il titolo in Spagna. Ildel golto SportFace.

