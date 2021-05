Prove tecniche di ripartenza nell' Italia quasi tutta in giallo

(Di domenica 9 maggio 2021) AGI - Tre regioni in arancione e tutte le altre, comprese le province autonome di Trento e Bolzano, in. La nuovaa colori, da lunedì 10 maggio, è senza regioni in rosse, e nemmeno bianche. In zona gialla si trovano, quindi, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, le province autonome di Bolzano e di Trento (Trentino Alto Adige), a cui si aggiungono Puglia, Basilicata e Calabria. In fascia arancione, invece, restano le due isole, Sicilia e Sardegna (con proteste in diverse zone delle due regioni), e si aggiunge la Valle d'Aosta, ultima regione a lasciare la zona rossa. Cosa cambia Nei territori in zona gialla si devono rispettare le norme del decreto Covid approvato a fine aprile dal governo Draghi. Le regole riguardano soprattutto gli ...

Con l'Italia quasi tutta in giallo, e con la curva dei contagi che, seppur lentamente, continua a scendere, in questi ultimi giorni sono in corso delle vere e proprie prove tecniche di ripartenza. Molti bar e ristoranti, prima quasi del tutto fermi, hanno riaperto i battenti; in molte sale cinematografiche