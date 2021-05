Playoff Serie C, primo atto: il Cesena batte il Mantova e passa il turno. Le partite in programma oggi (Di domenica 9 maggio 2021) primo atto dei Playoff promozione e primi verdetti.Ad aggiudicarsi ieri la sfida del primo turno è stato il Cesena, che ha battuto il Mantova, approdando al turno successivo grazie alle reti messe a segno da Mattia Bortolussi e Salvatore Caturano. Tutti i gol sono stati siglati nella prima frazione di gioco: 2-1 il risultato finale. Intanto, la Lega Pro ha disposto il rinvio di Triestina-Virtus Verona (originariamente in programma alle 17.30) in seguito a diversi casi di Covid riscontrati nella formazione veronese.Dunque, sono sette le partite in programma nella giornata di oggi. Di seguito, il programma completo.LECCO-GROSSETO ore 15.00PALERMO-TERAMO ore 15.30PRO ... Leggi su mediagol (Di domenica 9 maggio 2021)deipromozione e primi verdetti.Ad aggiudicarsi ieri la sfida delè stato il, che ha battuto il, approdando alsuccessivo grazie alle reti messe a segno da Mattia Bortolussi e Salvatore Caturano. Tutti i gol sono stati siglati nella prima frazione di gioco: 2-1 il risultato finale. Intanto, la Lega Pro ha disposto il rinvio di Triestina-Virtus Verona (originariamente inalle 17.30) in seguito a diversi casi di Covid riscontrati nella formazione veronese.Dunque, sono sette leinnella giornata di. Di seguito, ilcompleto.LECCO-GROSSETO ore 15.00PALERMO-TERAMO ore 15.30PRO ...

Advertising

Mediagol : Playoff #SerieC, primo atto: il Cesena batte il Mantova e passa il turno. Le partite in programma oggi - aquila7630 : Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match #JuveStabia-#Casertana, 1° turno dei… - WiAnselmo : #Bari, senti Angelozzi: 'Playoff come un Mondiale. Eviterei il #Palermo per un motivo' - Mediagol : #Bari, senti Angelozzi: 'Playoff come un Mondiale. Eviterei il #Palermo per un motivo' - aquila7630 : Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match #Catania-#Foggia, primo turno dei pla… -