Pippo Inzaghi: "Mazzoleni è lo stesso di Napoli-Cagliari. Non si può mandare al Var sempre la stessa persona" (Di domenica 9 maggio 2021) Delusione e rabbia in casa Benevento per il rigore negato contro il Cagliari. Pippo Inzaghi, ai microfoni di Sky, si è soffermato sul varista Mazzoleni, lo stesso di Napoli-Cagliari. "Poi se l'arbitro mi dice che il tocco era lieve, il VAR non può intervenire. Così come non poteva intervenire con Osimhen. Era lo stesso VAR e questo dispiace, perché non puoi mettere lo stesso VAR dopo le polemiche col Napoli, così alimenti i sospetti. Oggi non doveva andare così per il bene del calcio". FOTO: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

