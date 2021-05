Milan, con sei punti nelle prossime due è Champions matematica: con l’Atalanta ininfluente? (Di domenica 9 maggio 2021) Il Milan fa un passo forse decisivo verso la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri dominano in lungo e in largo in casa della Juventus e volano a 72 punti, più tre rispetto alla Juventus ma soprattutto con lo scontro diretto a favore (1-3 a San Siro e 0-3 all’Allianz Stadium). Quindi in caso di vittorie contro Torino e Cagliari, indipendentemente da quello che farà la Juventus con Sassuolo e Inter, i rossoneri sono qualificati matematicamente alla Champions League, rendendo inutile l’ultima partita in casa dell’Atalanta. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Ilfa un passo forse decisivo verso la qualificazione alla prossimaLeague. I rossoneri dominano in lungo e in largo in casa della Juventus e volano a 72, più tre rispetto alla Juventus ma soprattutto con lo scontro diretto a favore (1-3 a San Siro e 0-3 all’Allianz Stadium). Quindi in caso di vittorie contro Torino e Cagliari, indipendentemente da quello che farà la Juventus con Sassuolo e Inter, i rossoneri sono qualificatimente allaLeague, rendendo inutile l’ultima partita in casa del. SportFace.

