Michela Giraud di LOL – Chi Ride È Fuori parla del suo corpo e del body positive (Di lunedì 10 maggio 2021) Michela Giraud, reduce dal successo mediatico di LOL – Chi Ride È Fuori, ha rilasciato una lunga intervista a Il Foglio per promuovere la seconda stagione del suo CCN su Comedy Central, che tornerà dal prossimo 14 maggio. L'attrice ha così colto l'occasione per parlare del concetto di body positive (che per lei non esiste) e del suo aspetto fisico che a volte la soddisfa, altre volte no. "Se io mi accetto fisicamente, ndr? Nessuno si accetta, ed è ipocrita credere il contrario. Di certo, anche se mi è successo di invidiare qualcuno, non ho mai pensato di voler essere un'altra". E ancora: "Quando mi dicono che sono una testimonial del body positive, sbigottisco. Per me il body positive non esiste, è una ...

