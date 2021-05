Mara Venier fidanzata con un principe in passato: la rivelazione a Fazio (Di lunedì 10 maggio 2021) Televisione La padrona di casa fa una rivelazione sulla prossima edizione di Domenica In e si racconta a cuore aperto a Che Tempo Che Fa Pubblicato su 9 Maggio 2021 Un devastante dolore è quello che ha provato Mara Venier quando è morta l’amata mamma Elsa nel 2015. La donna è scomparsa dopo essersi ammalata di Alzheimer. A distanza di anni ha deciso di raccontare il calvario della madre in un libro dal titolo ‘Mamma, ti ricordi di Me?’. Un tuffo nel passato in cui ha svelato il rapporto simbiotico che le univa. Ha iniziato a scriverlo nel 2016 ed è rimasto un progetto interrotto a lungo. Un percorso difficile, ma è stata supportata dal marito Nicola a portarlo al termine. Attraverso il libro ha cercato di ricostruire la memoria della signora Elsa. Le vendite stanno andando molto bene a distanza di ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021) Televisione La padrona di casa fa unasulla prossima edizione di Domenica In e si racconta a cuore aperto a Che Tempo Che Fa Pubblicato su 9 Maggio 2021 Un devastante dolore è quello che ha provatoquando è morta l’amata mamma Elsa nel 2015. La donna è scomparsa dopo essersi ammalata di Alzheimer. A distanza di anni ha deciso di raccontare il calvario della madre in un libro dal titolo ‘Mamma, ti ricordi di Me?’. Un tuffo nelin cui ha svelato il rapporto simbiotico che le univa. Ha iniziato a scriverlo nel 2016 ed è rimasto un progetto interrotto a lungo. Un percorso difficile, ma è stata supportata dal marito Nicola a portarlo al termine. Attraverso il libro ha cercato di ricostruire la memoria della signora Elsa. Le vendite stanno andando molto bene a distanza di ...

