LIVE F1 | GP Spagna in DIRETTA | sorpasso di Hamilton su Verstappen

(Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61° giro/66 Le ha provate tutte. Ha guidato quasi tutta la gara dopo una grande partenza. Ma la Mercedes ha sempre dato la sensazione di avere qualcosa in più sul passo nei confronti della Red Bull. 61° giro/66non ha potuto opporre resistenza, la Mercedes in quel momento viaggiava a velocità doppia. L’olandese si ferma, monta le soft e prova almeno a prendersi il giro veloce che varrebbe un punto di bonus. 60° giro/66IMMEDIATO!al primo tentativo prende la scia diin rettilineo e lo supera all’esterno! 59° giro/66 Pit-stop anche per Leclerc. Gomme soft.è già in zona DRS nei confronti di. 59° giro/66 Ormai ci siamo, ...

56° giro su 66 - Bottas strappa il terzo posto a Leclerc 55° giro su 66 - Bottas ha raggiunto Leclerc Giro più veloce di Hamilton, due secondi più rapido di Verstappen 54° giro su 66 - Verstappen ...IL GP DI2021 IN BREVE Gli orari tv del weekend di Barcellona Risultati GP2021 Cronaca: PL1 - PL2 - PL3 - QUALIFICHE - GARA Il riassunto della Gara I dati tecnici della pista Albo ...53° giro - Secondo pit-stop per Bottas, gomme soft Ricciardo ha passato Ocon (una sola sosta) e viene superato anche da Sainz, ora settimo 52° giro - Secondo pit-stop per Norris ...27° giro - Pit-stop per Perez che rientra ottavo, davanti a Sainz, con le gomme medie Il replay evidenzia come il pit-stop di Verstappen non sia stato dei più veloci ...