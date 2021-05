Lewis Hamilton vince in Spagna, quarta la Ferrari di Leclerc (Di domenica 9 maggio 2021) MONTMELO’ (Spagna) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince il GP di Spagna, cogliendo il suo terzo successo stagionale in quattro gare disputate e allunga in classifica piloti sul principale inseguitore, Max Verstappen, 2° al traguardo davanti all’altra Mercedes guidata da Valtteri Bottas. quarta posizione, invece, per Charles Leclerc che porta la Ferrari ai piedi del podio mettendosi alle spalle la Red Bull di Sergio Perez e la McLaren di Daniel Ricciardo. Settima posizione, invece, per l’altra Ferrari di Carlos Sainz Jr che chiude davanti alla McLaren di Lando Norris, all’Alpine di Esteban Ocon e all’Alpha Tauri di Pierre Gasly.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 9 maggio 2021) MONTMELO’ () (ITALPRESS) –il GP di, cogliendo il suo terzo successo stagionale in quattro gare disputate e allunga in classifica piloti sul principale inseguitore, Max Verstappen, 2° al traguardo davanti all’altra Mercedes guidata da Valtteri Bottas.posizione, invece, per Charlesche porta laai piedi del podio mettendosi alle spalle la Red Bull di Sergio Perez e la McLaren di Daniel Ricciardo. Settima posizione, invece, per l’altradi Carlos Sainz Jr che chiude davanti alla McLaren di Lando Norris, all’Alpine di Esteban Ocon e all’Alpha Tauri di Pierre Gasly.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Lewis Hamilton F1: Spagna; Hamilton vince davanti a Verstappen, quarto Leclerc Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto il gran premio di Spagna di F1. Il campione del mondo ha dato una grande dimostrazione di potenza sul circuito di Montmelò a Barcellona, rimontando 23 secondi in ...

F1 Gp Spagna 2021: il vincitore è Hamilton. Poi Verstappen e Bottas. Quarto Leclerc Lewis Hamilton su Mercedes conquista il Gp di Spagna di F1. Alle sue spalle Max Verstappen , chiude il podio Valtteri Bottas . Buona prestazione di Charles Leclerc che con la Ferrari chiude al quarto ...

Lewis Hamilton, 100 pole position: tutti i suoi record in Formula 1. FOTO Sky Sport Formula 1, Indiscrezione dal GP di Spagna Taci, Lewis ti ascolta! O almeno sembra... Per ovviare ai buchi dovuti alla mancanza di pubblico, in Spagna hanno posizionato degli enormi poster col volto dei piloti che dalla tribuna centrale e dall ...

GP Spagna F1 2021: le immagini TV della partenza della gara [ VIDEO ] Il video della Partenza a fionda di Max Verstappen, che si è andato a prendere subito la prima posizione ai danni di Lewis Hamilton, bravo anche Leclerc.

