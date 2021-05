L'endorsement di Conte a Virginia Raggi e la sfida di Gualtieri per il Campidoglio (Di domenica 9 maggio 2021) AGI - È l'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri il nome 'forte' del Pd per le primarie del centrosinistra per il Campidoglio, in programma il 20 giugno. Dell'alleanza giallorossa tra dem ed M5s se ne riparlerà al ballottaggio. Dopo un mese di travaglio interno al Pd, con la segreteria di Enrico Letta in pressing su Nicola Zingaretti, considerato il nome più titolato per Palazzo Senatorio, è la posizione del M5s, per voce di Giuseppe Conte, a chiarire il quadro delle alleanze. Da giorni il governatore del Lazio lasciava filtrare che avrebbe preso in considerazione l'ipotesi di candidarsi in Comune solo se i 5 Stelle fossero rimasti all'interno della sua maggioranza in Regione. Ma Conte ha di fatto ha chiuso a questa possibilità. "Il Movimento 5 Stelle su Roma ha un ottimo candidato: Virginia ... Leggi su agi (Di domenica 9 maggio 2021) AGI - È l'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri il nome 'forte' del Pd per le primarie del centrosinistra per il, in programma il 20 giugno. Dell'alleanza giallorossa tra dem ed M5s se ne riparlerà al ballottaggio. Dopo un mese di travaglio interno al Pd, con la segreteria di Enrico Letta in pressing su Nicola Zingaretti, considerato il nome più titolato per Palazzo Senatorio, è la posizione del M5s, per voce di Giuseppe, a chiarire il quadro delle alleanze. Da giorni il governatore del Lazio lasciava filtrare che avrebbe preso in considerazione l'ipotesi di candidarsi in Comune solo se i 5 Stelle fossero rimasti all'interno della sua maggioranza in Regione. Maha di fatto ha chiuso a questa possibilità. "Il Movimento 5 Stelle su Roma ha un ottimo candidato:...

