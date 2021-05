Il Milan passeggia a Torino: Juve, incubo senza fine (Di domenica 9 maggio 2021) Il Milan vince meritatamente lo scontro diretto per qualificarsi alla prossima Champions League contro la Juve Da pochi minuti è terminata la sfida tra Juventus e Milan con il risultato di 0-3 per i rossoneri. Vittoria meritata per la squadra di Pioli che ha giocato una gran partita. I meneghini con questi tre punti raggiungono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 maggio 2021) Ilvince meritatamente lo scontro diretto per qualificarsi alla prossima Champions League contro laDa pochi minuti è terminata la sfida trantus econ il risultato di 0-3 per i rossoneri. Vittoria meritata per la squadra di Pioli che ha giocato una gran partita. I meneghini con questi tre punti raggiungono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

intersabri : Il Milan che nell ultimo mese dava segni di essere sui gomiti, passeggia sui cadaveri gobbi. Questo rende l idea di come sta la Juve adrsso - thejoshuatree77 : Peccato. Era la serata per dargliene di più. Un #milan normale ma organizzato passeggia contro una #Juventus impresentabile. - MomentiCalcio : Disastro #Juventus: il #Milan passeggia all’Allianz Stadium, vince 3-0 e sbaglia pure un rigore - DarkJoker2910 : Ronaldo che passeggia per il campo, la juve sbaglia tutto quello che può sbagliare e il Milan segna. Non serve nean… - angianna78 : @enricomarr1 Il Milan attuale non passeggia nemmeno con Cagliari e Torino. Secondo il discorso del 'è meno forte' i… -