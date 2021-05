Griglia di partenza F1 di oggi, GP Spagna 2021: Hamilton in pole, Verstappen in scia. Leclerc 4°, Sainz 6° (Di domenica 9 maggio 2021) Lewis Hamilton scatterà dalla pole position nel GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Barcellona. Il sette volte Campione del Mondo ha conquistato la 100ma partenza dal palo e oggi (via alle ore 15.00) avrà a disposizione la migliore casella sulla Griglia di partenza. Il britannico potrà tentare subito la fuga e mettere in chiaro le cose sul circuito del Montmelò,, dove è molto difficile sorpassare e dove la pole-position ha un peso determinante. L’alfiere della Mercedes dovrà stare attento alla voglia di rivalsa di Max Verstappen, che si è visto strappare la prima posizione sullo schieramento per appena 36 millesimi. Il pilota della Red Bull tenterà un sorpasso al via, anche ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Lewisscatterà dallaposition nel GP di, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Barcellona. Il sette volte Campione del Mondo ha conquistato la 100madal palo e(via alle ore 15.00) avrà a disposizione la migliore casella sulladi. Il britannico potrà tentare subito la fuga e mettere in chiaro le cose sul circuito del Montmelò,, dove è molto difficile sorpassare e dove la-position ha un peso determinante. L’alfiere della Mercedes dovrà stare attento alla voglia di rivalsa di Max, che si è visto strappare la prima posizione sullo schieramento per appena 36 millesimi. Il pilota della Red Bull tenterà un sorpasso al via, anche ...

Advertising

SkySportF1 : Formula 1, la griglia di partenza del GP Spagna a Barcellona #SpanishGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - infoitsport : F1 | GP Spagna: La griglia di partenza aggiornata | - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | GP Spagna - Griglia di partenza: Hamilton va in tripla cifra, Ferrari già meglio del 2020 #F1inGenerale #F1 #Spani… - F1inGenerale_ : F1 | GP Spagna - Griglia di partenza: Hamilton va in tripla cifra, Ferrari già meglio del 2020 #F1inGenerale #F1… - greenflagita : La griglia di partenza per la gara di domani. -