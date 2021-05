Giulia Pauselli presto mamma? La rivelazione ad Amici Specials (Di domenica 9 maggio 2021) Giulia Pauselli ha rilasciato una dichiarazione che fa proprio pensare che la bella ballerina stia accarezzando il pensiero della maternità. Durante la puntata di Amici Specials, la giovane ha infatti detto: “Ho il lavoro che mi piace, l’amore – il collega Marcello Sacchetta -, la salute. Penso di avere fatto tante cose e che il mio percorso come ballerina sia finito, nel senso che per me Amici è il mio punto di arrivo. Ho fatto tante cose e grazie a tutte queste cose sono arrivata a lavorare qua dentro. Io mi sento di andare verso desideri più maturi. Per la Giulia ballerina tutto quello che volevo fare sono riuscita a farlo e sono felice qua dentro“. Giulia ammette insomma di essere soddisfatta dal lato lavorativo, e di aver raggiunto i più importanti traguardi ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 9 maggio 2021)ha rilasciato una dichiarazione che fa proprio pensare che la bella ballerina stia accarezzando il pensiero della maternità. Durante la puntata di, la giovane ha infatti detto: “Ho il lavoro che mi piace, l’amore – il collega Marcello Sacchetta -, la salute. Penso di avere fatto tante cose e che il mio percorso come ballerina sia finito, nel senso che per meè il mio punto di arrivo. Ho fatto tante cose e grazie a tutte queste cose sono arrivata a lavorare qua dentro. Io mi sento di andare verso desideri più maturi. Per laballerina tutto quello che volevo fare sono riuscita a farlo e sono felice qua dentro“.ammette insomma di essere soddisfatta dal lato lavorativo, e di aver raggiunto i più importanti traguardi ...

