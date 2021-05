Gf Vip 6, un'ex allieva di Amici 20 nel cast? (Di domenica 9 maggio 2021) Alfonso Signorini avrebbe in mente una concorrente per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Indizio? È stata al centro di un triangolo amoroso tra Aka7even e Raffaele Renda... Leggi su comingsoon (Di domenica 9 maggio 2021) Alfonso Signorini avrebbe in mente una concorrente per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Indizio? È stata al centro di un triangolo amoroso tra Aka7even e Raffaele Renda...

