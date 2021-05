F1 | Toto Wolff | “Lewis Hamilton fa la differenza Le critiche? Più sei forte e più sei invidiato”

Leggi su oasport

(Di domenica 9 maggio 2021)nella giornata di ieri ha scritto una pagina di storia in F1: 100 pole-position nessuno avrebbe mai potuto immaginarsele se si pensa alla prima p.1 del britannico a Montreal (Canada) nel lontano 2007. Tanto tempo è passato da quella stupenda prestazione a bordo della McLaren motorizzata Mercedes e, legato in maniera indissolubile al marchio della Stella a tre punte, continua ad aggiornare la sua carriera dai tratti leggendari. La pole, ieri, sembrava dovesse andare ad altri. Sì, perché l’olandese della Red Bull Max Verstappen aveva mostrato chiari segnali di vitalità nella Q2 delle qualifiche. Quando però il gioco si fa duro, è semprea giocare e ancora una volta, con una W12 non perfetta in termini d’assetto, l’asso di Stevenage si è regalato qualcosa di incredibile. ...