F1, Fernando Alonso fuori dai punti e perde contro Ocon. Domenica in chiaroscuro, duello finale sottotono (Di domenica 9 maggio 2021) Fernando Alonso chiude al 17° posto il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale F1 2021. Il padrone di casa, atteso ad una conferma oggi dopo un ottimo fine settimana, non è riuscito a conquistare la zona punti al termine di una competizione in cui non è mai stato protagonista in positivo. Dopo una splendida rimonta in Algarve, sede settimana scorsa del Gran Premio del Portogallo, l’asturiano non è riuscito a ripetersi nella giornata odierna a Barcellona. Gli aggiornamenti portati sull’Alpine mettono la casa francese in una posizione privilegiata nella Top10. I transalpini possono contendersi con costanza le prime dieci posizioni della classifica e la prova arriva da Esteban Ocon, nono al traguardo oggi alle spalle della McLaren del britannico Lando Norris. A Montecarlo sono attese conferme ed ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021)chiude al 17° posto il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale F1 2021. Il padrone di casa, atteso ad una conferma oggi dopo un ottimo fine settimana, non è riuscito a conquistare la zonaal termine di una competizione in cui non è mai stato protagonista in positivo. Dopo una splendida rimonta in Algarve, sede settimana scorsa del Gran Premio del Portogallo, l’asturiano non è riuscito a ripetersi nella giornata odierna a Barcellona. Gli aggiornamenti portati sull’Alpine mettono la casa francese in una posizione privilegiata nella Top10. I transalpini possono contendersi con costanza le prime dieci posizioni della classifica e la prova arriva da Esteban, nono al traguardo oggi alle spalle della McLaren del britannico Lando Norris. A Montecarlo sono attese conferme ed ...

Advertising

zazoomblog : F1 Fernando Alonso fuori dai punti e perde contro Ocon. Domenica in chiaroscuro duello finale sottotono -… - OA_Sport : #F1, Lance #Stroll: “Peccato non essere arrivato nei primi 10, sul contatto con Fernando #Alonso…” #SpanishGP - LordKry81 : Altra gara dove Ocon arriva davanti ad Alonso. Diamo tempo a Fernando per riprendere i ritmi. Non vorrei sia in fase calante.. #SpanishGP - klas_yu : @F1 @LewisHamilton Hahahaha fernando alonso fans... bite me - Italiajin21 : 15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 2 16 Nicholas LATIFI Williams1 L 3 17 Fernando ALONSO Alpine1 L… -