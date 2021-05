Draghi premier e al Quirinale La clamorosa proposta di Brunetta

(Di domenica 9 maggio 2021) "Io mi auguro le due cose insieme, so che non sono possibili, pero' qualche miracolo...". Il ministro della P.a. Renatorisponde cosi' a 'Il caffe' della mattina' su Radio 24 a una domanda sull'ipotesi che ilMariosia il prossimo presidente della Repubblica: "In questo momento, ed e' un bel paradosso - spiega - abbiamo bisogno diper finire il lavoro Segui su affaritaliani.it

I dati, ha spiegato ilMario, sono "incoraggianti" e se dovessero proseguire in questa direzione, "la cabina di regia procederà ad altre riaperture", ma, ha aggiunto, "usando la testa".... ma regole rigide" Ma la vera preoccupazione diè la stagione turistica : non è una voce secondaria, per molte categorie dall'estate 2021 dipende la sopravvivenza. Per questo, il...La Presidente della Commissione Europea Von Der Leyen si è espressa sul tema del Green Pass, dichiarando chr entro fino maggio l'Ue troverà l'intesa.Nonostante sia cambiato l’inquilino di Palazzo Chigi, il pressing da parte del governo olandese sulle strategie di politica economica continua ...